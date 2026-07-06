На саміті НАТО Україну відсунуть убік, щоб не дратувати Трампа – The Telegraph
06 липня 2026, 09:53
Україна НАТО
Зеленський не братиме участі у саміті НАТО на другий день і не виступить, як у попередні роки, з промовою перед лідерами НАТО.
На саміті НАТО в Анкарі ситуація для Володимира Зеленського складається гірше, ніж у попередні роки, і українське питання планують відсунути на другий план, щоб не дратувати Дональда Трампа.
Про це пише оглядач The Telegraph Оуен Меттьюз.
За його словами, лідери альянсу зіткнуться з атакою на три фронти: єдність, рішучість і безпека. Перший удар по НАТО завдав Дональд Трамп, який починає виводити війська, озброєння та фінансування з Європи. Другий – розкол, що поглиблюється всередині альянсу з питання фінансування військових зусиль України. І третій – пряма загроза з боку самої росії, яка, як повідомляється, планує "провокацію" проти Польщі. Усе це – погані новини для Володимира Зеленського, який візьме участь у саміті.
"На відміну від початку війни, цього року Зеленський просить не озброєння, а грошей… Але грошей – не тільки на ведення війни, а й на підтримку зруйнованої української економіки – катастрофічно не вистачає", – зазначає він.
До того ж доброзичливість з боку країн, які колись були найближчими союзниками Києва, теж зменшується. Так, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що доручив міністрам оборони та закордонних справ "бути обережними з будь-якими заявами щодо подальшої фінансової підтримки з боку Польщі" Україні та натомість зосередитися на фінансуванні власних військових витрат Варшави.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився підтримати плани НАТО щодо надання масштабної фінансової та військової допомоги на саміті, заявивши, що "Словаччина не оплачуватиме військові витрати України". Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виключив підтримку кредиту ЄС Україні в розмірі 90 мільярдів євро та заблокував експорт чеських легких літаків до Києва. А новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також виключив можливість озброєння України.Конфлікт із Польщею, а також погіршення відносин з іншими центральноєвропейськими союзниками не могли статися в гірший час для України, зазначає Меттьюз:
"На папері члени НАТО мали виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги на 2026 рік і "як мінімум еквівалентний рівень" підтримки у 2027 році. Але правда в тому, що ця сума здебільшого є перерозподілом існуючих коштів, а не новими грошима. 70 мільярдів євро об’єднують існуюче щорічне зобов’язання НАТО з фінансуванням, наданим у рамках кредиту ЄС, без будь-яких нових зобов’язань".
Крім того, ще одним негативним "сигналом" для Зеленського є повідомлення про те, що він не братиме участі в основному саміті НАТО наступного дня і не виступить, як у попередні роки, з промовою перед лідерами НАТО.
"Натомість альянс вирішив тримати Зеленського та все українське питання осторонь, побоюючись роздратувати Трампа", – пише аналітик.
Він зазначає, що єдність Альянсу руйнується, а разом із нею – і підтримка, необхідна Україні для продовження опору наступу росії.