На саміті НАТО Україну відсунуть убік, щоб не дратувати Трампа – The Telegraph

Зеленський не братиме участі у саміті НАТО на другий день і не виступить, як у попередні роки, з промовою перед лідерами НАТО.

На саміті НАТО в Анкарі ситуація для Володимира Зеленського складається гірше, ніж у попередні роки, і українське питання планують відсунути на другий план, щоб не дратувати Дональда Трампа.

Про це пише оглядач The Telegraph Оуен Меттьюз.

За його словами, лідери альянсу зіткнуться з атакою на три фронти: єдність, рішучість і безпека. Перший удар по НАТО завдав Дональд Трамп, який починає виводити війська, озброєння та фінансування з Європи. Другий – розкол, що поглиблюється всередині альянсу з питання фінансування військових зусиль України. І третій – пряма загроза з боку самої росії, яка, як повідомляється, планує "провокацію" проти Польщі. Усе це – погані новини для Володимира Зеленського, який візьме участь у саміті.