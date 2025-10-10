Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО проведе ядерні навчання на тлі загроз з боку росії

10 жовтня 2025, 13:33
НАТО проведе ядерні навчання на тлі загроз з боку росії
Фото: з вільного доступу
Починаючи з понеділка, Альянс відпрацьовуватиме ядерне стримування.

У понеділок, 13 жовтня, НАТО стартує зі щорічними ядерними навчаннями Steadfast Noon, які покликані перевірити боєготовність сил стримування на тлі зростання напруженості з росією.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. 

"Це планові навчання, які ми проводимо щороку. Вони допомагають гарантувати надійність, безпеку та ефективність нашого ядерного арсеналу", - заявив Рютте.

Він підкреслив, що ці навчання слугують "чітким сигналом для будь-якого потенційного ворога: НАТО готове захищати кожного свого члена від будь-якої загрози".

Маневри Steadfast Noon відбуваються в умовах посилених дискусій усередині Альянсу щодо агресивної поведінки рф. За даними ЗМІ, союзники розглядають можливість жорсткішої відповіді на нові провокації москви, включно з потенційним збиванням літаків, що порушують повітряний простір країн-членів НАТО.

Також повідомляється, що окремі європейські дипломати вже неформально попередили кремль: нові інциденти у повітрі можуть мати військові наслідки.

 

РосіяНАТОядерні навчання

Останні матеріали

Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О’Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється