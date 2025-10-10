НАТО проведе ядерні навчання на тлі загроз з боку росії

Починаючи з понеділка, Альянс відпрацьовуватиме ядерне стримування.

У понеділок, 13 жовтня, НАТО стартує зі щорічними ядерними навчаннями Steadfast Noon, які покликані перевірити боєготовність сил стримування на тлі зростання напруженості з росією.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

"Це планові навчання, які ми проводимо щороку. Вони допомагають гарантувати надійність, безпеку та ефективність нашого ядерного арсеналу", - заявив Рютте.

Він підкреслив, що ці навчання слугують "чітким сигналом для будь-якого потенційного ворога: НАТО готове захищати кожного свого члена від будь-якої загрози".

Маневри Steadfast Noon відбуваються в умовах посилених дискусій усередині Альянсу щодо агресивної поведінки рф. За даними ЗМІ, союзники розглядають можливість жорсткішої відповіді на нові провокації москви, включно з потенційним збиванням літаків, що порушують повітряний простір країн-членів НАТО.

Також повідомляється, що окремі європейські дипломати вже неформально попередили кремль: нові інциденти у повітрі можуть мати військові наслідки.