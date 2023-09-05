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На Запоріжжі ЗСУ просунулися до позицій за протитанковими ровами і "зубами дракона" – ISW

05 вересня 2023, 08:23
На Запоріжжі ЗСУ просунулися до позицій за протитанковими ровами і
Джерело unian
українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції.

Українська піхота просунулася до позицій за протитанковими ровами та протитанковими перешкодами "Зуби дракона", які складають нинішню російську оборонну лінію у західній Запорізькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW не готовий оцінити, що українські сили прорвали цю російську оборону за відсутності зафіксованої української важкої техніки в цих районах.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що українські війська просунулися до позицій, розташованих на східній частині російських протитанкових ровів і перешкод із зубами дракона, які є частиною трирівневої оборони безпосередньо на захід від Вербового. Ці кадри показують, що українська піхота також просунулася далі в низку підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, яка йде на північний захід до Вербового, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.

Інші геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова).

"Українські сили розширюють прорив, який вони вже зробили в одній російській оборонній лінії і, як повідомляється, перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили. Схоже, що українські сили досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не пробитого російської оборонної лінії, який тягнеться на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки (20 км на південь від Оріхова), атакуючи піхотою та обстрілюючи важкою артилерією російські позиції далі та на південь від цієї лінії", – зазначають аналітики ISW.

ЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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