Начальник Генштабу Польщі попередив про зростання загроз для Польщі

17 листопада 2025, 19:52
Фото: з відкритих джерел
Він прокоментував пошкодження залізничної колії на маршруті Варшава — Люблін.
Очільник Генерального штабу польських Збройних сил, генерал Веслав Кукула заявив, що пошкодження на залізничній колії не означає війну, але вказує на "передвоєнну ситуацію". 
 
Про це пише Rzeczpospolita.
 
Він прокоментував пошкодження залізничної колії на маршруті Варшава — Люблін. 
 
"Якщо хтось був на війні, то знає, що те, що ми маємо сьогодні, — це не війна, це справді передвоєнна ситуація або те, що ми розмовно називаємо гібридною війною", — заявив Кукула.
 
За оцінкою генерала, усе вказує на те, що інцидент може мати ознаки саботажу, хоча він наголошує: слід дочекатися остаточної позиції міністра внутрішніх справ та інших відомств. На запитання, що демонструє серія кібератак та актів саботажу, він відповів, що "противник почав готуватися до війни". 
 
"Вони створюють тут певне середовище, яке має на меті підірвати довіру громадськості до уряду, до таких основних органів, як збройні сили та поліція, та створити умови, сприятливі для потенційної агресії на території Польщі", — продовжив очільник польського Генштабу.
 
Водночас, як вважає Кукула, зараз найважливіша реакція Польщі. Зокрема, йдеться про оборонні можливості країни та ставлення громадян.

 

