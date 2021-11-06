Нафта дешевшає на зростанні економіки у США і Європі
Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $72,25 за барель, що на $0,27 (0,37%) нижче ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $70,03 за барель, що на $0,26 (0,37%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $72,52 і $70,29 відповідно.
"На нафтові ціни переважно впливає оптимізм з приводу попиту в Західній півкулі, оскільки США майже повністю відновили економічну активність, а Європа поступово відновлює її", - сказала глава Vanda Insights Вандана Харі.
На європейському ринку авіаційного палива спостерігаються ознаки відновлення на тлі зростання авіаперевезень у регіоні на 17% за два минулі тижні, зазначають аналітики ANZ з посиланням на дані Європейської організації із забезпечення безпеки повітряної навігації Eurocontrol.
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) очікує, що після того, як обсяги перевезень у США і більшій частині Європи наблизилися до доковідного рівня, у другій половині 2021 р. відновлення попиту на паливо прискориться.
ОПЕК у четвер підвищив оцінку споживання нафти в поточному році до 96,58 млн б/д (попередня оцінка - 96,46 млн б/д).
"Загалом, відновлення глобального економічного зростання і, отже, попиту на нафту, як очікується, посилиться у другому півріччі", - йдеться у щомісячному звіті картелю, опублікованому 10 червня. У документі також прогнозується, що в другій половині 2021 р. попит на нафту може вирости приблизно на 5 млн бар./доб., або приблизно на 5%, у порівнянні з першим півріччям.
Інвестори також продовжують стежити за прогресом у переговорах щодо відновлення ядерної угоди 2015 року між Іраном і світовими державами.
Напередодні шостого раунду переговорів, які, як очікується, почнуться на цих вихідних, США зняли санкції з трьох колишніх іранських чиновників і двох компаній, які раніше торгували іранською нафтохімією. Однак на даний момент невідомо, чи вдасться ухвалити позитивне рішення напередодні президентських виборів в Ірані, які відбудуться 18 червня 2021 р.
Успішне врегулювання проблеми призведе до збільшення поставок іранських барелів на світові ринки.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 72,39 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 72,31 долара за бар., що на 21 цент нижче за рівень закриття торгів ($72,52).
Нагадаємо, що нафта дешевшає на тлі піку COVID-захворюваності в Індії
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