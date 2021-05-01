Нафта дешевшає перед відновленням зустрічі ОПЕК+
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $50,88 за барель, що на $0,21 (0,41%) нижче ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє "Укрінформ".
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI станом на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,21 (0,44%) - до $47,41 за барель. Попередні торги завершилися на рівні $51,09 і $47,62 відповідно.
Обидва контракти впали напередодні на понад 1% після того, як Організація країн-експортерів нафти ОПЕК та її союзники не узгодили змін видобутку нафти в лютому. Саудівська Аравія виступала проти збільшення виробництва через нові обмеження, проте РФ була прихильником збільшення нафтовидобутку, посилаючись на відновлення попиту.
ОПЕК+ відновить перемовини 5 січня.
У понеділок в Англії були посилені карантинні заходи, оскільки число випадків захворювання COVID-19 стрімко зросло після появи небезпечнішого штаму коронавірусу.
"Короткострокове зростання попиту сповільнюється через відновлення поширення COVID-19 у Північній Америці, Європі та на Близькому Сході. Ймовірно, в найближчі кілька місяців очікується більш глибоке зниження", - йдеться в повідомленні Fitch Solutions.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 50,88 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,70 долара за барель, що на 39 центів нижче за рівень закриття торгів ($51,09).
Нагадаємо, що за підсумками 2020 року нафта подешевшала на більш ніж 20%
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