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Наступного року Польща збільшить свій оборонний бюджет до рекордного рівня – Reuters

11 липня 2024, 15:33
Наступного року Польща збільшить свій оборонний бюджет до рекордного рівня – Reuters
Джерело: armyinform
Бюджет буде найбільшим не лише у номінальному вираженні, але і щодо ВВП.
Польща збільшить свій оборонний бюджет приблизно на 10% у 2025 році до рекордного рівня.
 
Про це заступник голови польського Міноборони Цезарій Томчик заявив мовнику TVN24, пише Reuters.
 
Бюджет Міністерства національної оборони буде найвищим в історії, він буде приблизно на 10% вищий, ніж у 2024 році”, ‒ сказав урядовець.
 
Томчик підкреслив, що це буде рекордний бюджет ‒ не лише у номінальному вираженні, але і щодо ВВП.
 
Нещодавно Україна та Польща уклали безпекову угоду, яка передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів. Проте згодом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не ухвалюватиме самостійно жодних рішень з приводу збиття російських ракет, що прямують в бік західних регіонів України.

 

Польщаоборонні витративійна в Україніросія окупанти

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