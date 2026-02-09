НАТО готується розгорнути військову місію в Арктиці

Альянс планує запустити операцію Arctic Sentry у Гренландії та інших арктичних регіонах для посилення своєї присутності та зниження напруженості зі США.

НАТО планує розпочати військову місію Arctic Sentry в Арктиці, зокрема в Гренландії, щоб зміцнити присутність Альянсу в регіоні та знизити напруженість між США та європейськими союзниками.

Про це пише агенція Reuters, посилаючись на обізнані джерела.

Рішення про запуск місії може бути ухвалене вже цього тижня під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі 12 лютого.

Ідею операції Arctic Sentry запропонували кілька європейських країн на тлі загострення відносин зі США, коли президент Дональд Трамп наполягав на передачі Гренландії під американський контроль.

У січні країни-члени НАТО вже відправили своїх військових до Гренландії для підготовки майбутньої місії.