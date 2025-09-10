НАТО не розглядає появу дронів над Польщею як напад – Reuters
10 вересня 2025, 12:08
Фото: з вільного доступу
Джерело в НАТО розповіло журналістам позицію Альянсу щодо російських дронів
НАТО не розглядає вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня як напад на країну.
Про це повідомило Reuters із посиланням на джерело в Альянсі.
Водночас співрозмовник агентства наголосив, що, за попередніми даними, від шести до 10 дронів росії навмисно вторглися на територію Польщі.
Він зазначив, що це був перший випадок, коли літаки НАТО скерували в повітряний простір союзника, який опинився в потенційній небезпеці. Системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у регіоні виявили дрони своїми радарами, але не атакували їх.
За словами джерела, до нічної операції залучили польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські розвідувальні літаки AWACS і літаки-заправники в повітрі, які спільно експлуатує НАТО.