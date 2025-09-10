НАТО не розглядає появу дронів над Польщею як напад – Reuters

Джерело в НАТО розповіло журналістам позицію Альянсу щодо російських дронів

НАТО не розглядає вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня як напад на країну.

Про це повідомило Reuters із посиланням на джерело в Альянсі.

Водночас співрозмовник агентства наголосив, що, за попередніми даними, від шести до 10 дронів росії навмисно вторглися на територію Польщі.