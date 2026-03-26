НАТО посилює захист енергетики через загрозу з боку рф

Альянс виносить уроки з війни в Україні.

Ймовірно, у разі нападу на НАТО росія зосередиться на ударах по енергетичній інфраструктурі.

Про це йдеться у щорічному звіті Альянсу, який презентував у Брюсселі генсек Марк Рютте, передає "Радіо Свобода".

"Воєнна агресія росії проти України продемонструвала, що енергетика, ймовірно, також стане однією з головних цілей у разі будь-якої атаки проти НАТО. [Альянс] визначає уроки, винесені з України, водночас посилюючи навчання, тренування та координацію щодо захисту критичної енергетичної інфраструктури", — йдеться у звіті за 2025 рік.

У документі згадуються військові навчання за вересень минулого року. Воно дозволило сформувати "розуміння того, що необхідно для гарантування безпеки постачання".

Також у звіті вкотре визначили росію як "найбільш значну і пряму загрозу нашій безпеці та миру і стабільності в євроатлантичному регіоні". Там згадали й про "порушення повітряного простору, диверсії та шкідливу кібердіяльність". Зазначається, що таким чином кремль "продовжував випробовувати альянс, діючи дедалі безрозсудніше".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре різко розкритикував союзників по НАТО, заявивши, що вони "абсолютно нічого не зробили, щоб допомогти" в операції проти Ірану.