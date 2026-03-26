Трамп: НАТО не допомогло, США готові до рішучого удару по Ірану

Міністерство оборони США опрацьовує кілька сценаріїв так званого "останнього удару".

Президент США Дональд Трамп вкотре різко розкритикував союзників по НАТО, заявивши, що вони "абсолютно нічого не зробили, щоб допомогти" в операції проти Ірану.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив, що США нічого не вимагатимуть від НАТО, але "ніколи не забудуть цей дуже важливий момент". Він також заявив, що США можуть завдати масштабного удару по Ірану, включно з наземними військами та авіаударами, якщо дипломатичні переговори зайдуть у глухий кут.

Підготовка Пентагону

За даними Axios, Міністерство оборони США опрацьовує кілька сценаріїв так званого "останнього удару" — рішучої військової операції, яка могла б завершити бойові дії в регіоні. Серед розглядуваних варіантів:

наземні операції на стратегічних островах Харг, Ларак, Абу-Муса та прилеглих територіях;

масштабні авіаудари по іранських військових об’єктах та інфраструктурі;

блокування танкерів та контроль за нафтовим експортом Ірану;

удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі.

Також військові планують заходи для захисту запасів високозбагаченого урану на ядерних об’єктах Ірану, включно з можливими авіаударами по цих об’єктах.

Ризики ескалації

Аналітики та джерела зазначають, що будь-яка наземна операція або масштабні удари можуть не лише не завершити конфлікт, а й загострити його, затягнувши протистояння та підвищивши ризики для регіональної та глобальної безпеки. Особливу тривогу викликає блокування Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового нафтового транзиту.

Позиція Трампа та Білого дому

Наразі жодного остаточного рішення не ухвалено. Представники Білого дому називають усі варіанти з наземними операціями "гіпотетичними". Водночас джерела стверджують, що якщо дипломатичні переговори найближчим часом не принесуть результатів, Трамп готовий до ескалації конфлікту.