НАТО стурбоване російсько-білоруськими навчаннями після порушення повітряного простору Польщі дронами – Bloomberg

Напруга на східних кордонах ЄС зростає.

російські військові навчання "Захід-2025", що відбуваються 12–16 вересня, відбуваються на тлі загострення напруженості у регіоні після проникнення російських дронів на територію Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив москву в навмисному порушенні повітряного простору країни з метою провокацій, зазначивши, що значна частина безпілотників влетіла з території білорусі.

Чотири роки тому подібна мобілізація приблизно 200 тисяч військовослужбовців у рамках навчань із білоруссю передувала повномасштабному вторгненню росії в Україну. Цьогорічні навчання, ймовірно, будуть меншими через часткову зайнятість російських сил у війні проти України, проте загроза ескалації залишається.

Лідери НАТО вже готуються до можливих провокацій. Паралельні навчання Альянсу в країнах Балтії, Польщі, Німеччині та Фінляндії за участю понад 60 тисяч військових мають на меті перевірку оперативної готовності та оцінку сил росії.

Військові навчання "Захід-2025" традиційно сприймаються як інструмент москви для демонстрації військової міць і посилення регіональних побоювань, включно з потенційними сценаріями ядерних ударів. Зі свого боку, НАТО прагне продемонструвати здатність відбити будь-які агресивні дії.

Головний генерал Латвії Каспарс Пуданс зазначив, що мета навчань Альянсу — показати готовність суспільству, самим собі та росії. У Латвії та Литві маневри триватимуть до жовтня, а у Польщі за участю аналогічної кількості військ проходять осінні навчання. Німеччина залучила близько 8 тисяч військових для навчань Quadriga 2025 у Балтійському регіоні та Фінляндії.

Генерал Німеччини Карстен Брауер попередив Москву про небезпеку ескалації напруженості, підкресливши, що навіть без прямої загрози атаки уряд рф може використати навчання на власну користь. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс додав, що дії кремля більше спрямовані на посів розбрату та психологічний тиск, ніж на реальні бойові операції.