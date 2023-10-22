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НАТО стурбоване зміцненням відносин росії і Китаю в Арктиці

22 жовтня 2023, 10:51
НАТО стурбоване зміцненням відносин росії і Китаю в Арктиці
Фото: nationofchange.org
НАТО занепокоєне через судноплавство Китаю на російському Північному морському шляху і ймовірного збільшення присутності в Арктиці.

Про це повідомляє Bloomberg

"Ми знаємо, що на борту цих кораблів є військові науковці. Вони не сказали, що не підуть туди з військовою метою" - заявив голова Військового комітету НАТО і генерал Роб Бауер. 

НАТО занепокоєна цілями Китаю через його дедалі тісніші зв'язки з росією.

Зокрема в галузі енергетики і транспорту, що вилилося в різке збільшення поставок російської нафти до Китаю через арктичні води.

росія вкладає кошти в арктичні авіабази та іншу інфраструктуру, хоча вкладання в війну в Україні затримали постачання нових криголамів. 

"Її значні військово-повітряні й військово-морські активи в Арктиці залишаються недоторканими", - сказав Бауер.

На конференції Асамблеї Полярного кола в Рейк'явіку адмірал висловив занепокоєння через посилення російсько-китайських зв'язків. 

"Наміри росії в Арктиці стають все більш зрозумілими, наміри Китаю щодо регіону залишаються непрозорими", - додав адмірал. 

Китайське вантажне судно скористалося цим маршрутом для тримісячного переходу з Балтійського моря до Китаю і назад, Це вважається першим кроком до налагодження регулярних контейнерних перевезень Північним морським шляхом.

"Ми не можемо бути наївними й очікувати, що ці нові маршрути використовуватимуться виключно комерційними суднами", - сказав Бауер.

НАТО має бути готова до конфлікту в регіоні, враховуючи здатність росії діяти в Арктиці, зазначив він.

Під час війни співпраця Китаю і росії лише поглиблюється. Нещодавно рф публічно визнала, що отримує БПЛА з Китаю.

 

РосіяКитайНАТОАрктика

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