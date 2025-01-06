НАТО закликає Британію посилити протиповітряну оборону через загрози з боку росії та Китаю

Війна путіна в Україні відкрила "скриньку Пандори" - тепер усі країни перейнялися своєю безпекою.

НАТО звернеться до прем'єр-міністра Кіра Стармера із закликом значно збільшити видатки на протиповітряну і протиракетну оборону, оскільки розслідування Sunday Times показало, що Велика Британія стає дедалі більш вразливою до атак балістичних ракет на тлі зростання гонки озброєнь у росії та Китаї.

Про це пише The Times.

Офіційно прохання буде озвучено цього року, коли військовий альянс надішле членам оновлені вимоги до сил, чітко визначивши сфери, яким вони мають приділити пріоритетну увагу для зміцнення колективної оборони.

Джерела в оборонному відомстві стверджують, що низка країн НАТО нещодавно висловили незадоволення тим, що Велика Британія робить недостатній внесок в оборонні щити, необхідні для захисту Європи від ракетних атак дальнього радіусу дії.

Незалежна комісія, яка очолює стратегічний оборонний огляд, замовлений урядом для оцінки стану і майбутнього напряму розвитку збройних сил Великої Британії, як передбачається, глибоко стурбована дірками в британській протиракетній обороні.

Проєкт плану НАТО під назвою Capability Target 2025, як кажуть, порушить питання про необхідність інвестицій Великої Британії в системи протиповітряної оборони, відомі як ППО наземного базування (SBAD), для захисту критично важливих об'єктів національної інфраструктури, як-от атомні електростанції або військові бази.

Інтерв'ю з більш ніж десятком діючих військовослужбовців та експертів у галузі оборони показали зростаючий ризик для Великої Британії та її військових активів за кордоном, оскільки Китай, Росія та Іран швидко розробляють балістичні ракети, здатні перетинати континенти зі швидкістю, що у багато разів перевищує швидкість звуку.

Є й інші вразливі місця:

Військові кораблі Королівського флоту ризикують бути ураженими досконалішими балістичними ракетами, переданими Іраном або Росією маріонетковим угрупованням, таким як хуті в Ємені.

Зарубіжні військові бази і шпигунські об'єкти Великої Британії, зокрема на Кіпрі, піддаються зростаючому ризику з боку недержавних суб'єктів і терористів.

Інші групи бойовиків в охоплених війною країнах Близького Сходу, таких як Лівія, потенційно можуть завдати удару по Лондону, якщо в них з'являться ракети дальнього радіусу дії.

Високопоставлені джерела в оборонному відомстві попереджають, що Велика Британія «перебуває в небезпеці вже зараз» і що протягом 15 років балістична ракета «зможе вразити Британію з будь-якої точки світу».

За словами військових інсайдерів, військово-морський флот домагається від уряду в рамках стратегічного оборонного огляду узгодження фінансування заміни есмінця для захисту Великої Британії від атаки балістичних ракет.

За даними джерел, Велика Британія витрачає лише 1,6 відсотка ВВП на «звичайну оборону», якщо не враховувати такі зобов'язання, як ядерне стримування.

У той час як руйнівні удари росії ракетами дальнього радіусу дії по Україні призвели до того, що інші європейські країни почали закуповувати додаткові засоби протиповітряної оборони, Велика Британія не має наземних засобів ППО для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури та населених пунктів від балістичних ракет.

Прогалини в британській броні вже давно турбують Джона Хілі, міністра оборони, але особливо яскраво вони проявилися під час однієї з його поїздок на зарубіжну військову базу - він побачив багато такого, що вразило його і змусило звернути увагу на прогалини в обороні.

За часів холодної війни вважалося, що єдина ракета, яка може бути випущена по Великій Британії, нестиме ядерну боєголовку. Однак останніми роками ця логіка була спростована сплеском атак балістичних ракет, які свідчать про те, що зброю дальнього радіусу дії можна використати проти Великої Британії нижче за поріг, який може призвести до ядерної війни.

Наразі Іран має в своєму розпорядженні арсенал із приблизно 3000 балістичних ракет, зокрема Emad і Ghadr, здатних рухатися зі швидкістю 4600 миль на годину.

У росії їх набагато більше, включаючи сотні міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). По Україні нещодавно було запущено ракетний комплекс «Ліщина», здатний розвивати швидкість 10 Махів, що в десять разів перевищує швидкість звуку, і вражати цілі на відстані 3410 миль - дальність, достатня для того, щоб досягти більшої частини Європи.

Тим часом Китай і США беруть участь у перегонах озброєнь з розробки гіперзвукових ракет, які можуть маневрувати в повітрі і які складніше збити.

"Причина, через яку у Великобританії дуже слабка протиповітряна оборона, полягає в тому, що протягом 30 років ніхто не вважав, що вона нам потрібна, - сказало високопоставлене джерело в оборонному відомстві. Те, що ви бачили в Україні та Ізраїлі, свідчить про зворотне". Люди не думають про те, що Велика Британія перебуває в небезпеці. Але, звичайно, Велика Британія зараз у небезпеці».

Останніми роками фанатичні угруповання бойовиків також отримали зброю дальнього радіусу дії, і це теж треба враховувати.

Інсайдери також упевнені, що заміни типу 45 за принципом "один в один" буде недостатньо: для забезпечення належного прикриття всередині країни і за кордоном флоту знадобиться дюжина кораблів. "Робоче припущення - 12, виходячи з початкової потреби в Type 45", - сказало одне з джерел. За внутрішніми оцінками, вартість кожного корабля становитиме щонайменше 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Вимога НАТО про те, щоб Велика Британія поліпшила свою протиповітряну оборону, може стати головним болем для уряду. Високопоставлені представники Збройних Сил занепокоєні тим, що занадто сильна увага до протиповітряної оборони для колективної оборони НАТО може призвести до того, що гроші будуть відвернуті від потреб Великої Британії.