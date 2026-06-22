Навроцький: суперечка з Україною не пов’язана з політикою Польщі

Він заявив, що дискусія навколо ордена Білого Орла пов’язана з історичними питаннями, а не виборчою боротьбою.

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського щодо скандалу навколо ордена Білого Орла.

Про це інформує телеканал Polsat News.

Зеленський пов’язав ситуацію з позбавленням його польської нагороди з внутрішньополітичною боротьбою в Польщі та розпалюванням антиукраїнських настроїв.

У відповідь Навроцький заявив, що суперечка не має стосунку до польської політики, а стосується історичної пам’яті та оцінки дій українських націоналістів.

"Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Вона стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор", – сказав польський президент.

Навроцький також звернувся безпосередньо до Зеленського, заявивши, що той помиляється, пов’язуючи цю дискусію з внутрішньополітичними процесами в Польщі.

Також раніше Зеленський розкрив деталі переговорів з Польщею щодо ордена Білого Орла.