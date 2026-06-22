Навроцький: суперечка з Україною не пов’язана з політикою Польщі
Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського щодо скандалу навколо ордена Білого Орла.
Про це інформує телеканал Polsat News.
Зеленський пов’язав ситуацію з позбавленням його польської нагороди з внутрішньополітичною боротьбою в Польщі та розпалюванням антиукраїнських настроїв.
У відповідь Навроцький заявив, що суперечка не має стосунку до польської політики, а стосується історичної пам’яті та оцінки дій українських націоналістів.
"Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Вона стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор", – сказав польський президент.
Навроцький також звернувся безпосередньо до Зеленського, заявивши, що той помиляється, пов’язуючи цю дискусію з внутрішньополітичними процесами в Польщі.
Також раніше Зеленський розкрив деталі переговорів з Польщею щодо ордена Білого Орла.