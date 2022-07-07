Нематеріальною культурною спадщиною України визнали ще 21 елемент

"І це дуже важливо, оскільки свідчить про незламність української культури та її життєздатність, попри всі намагання російського агресора знищити нашу ідентичність", – наголосив глава Мінкульту.

Фото: з вільних джерел

Міністр культури та інформаційної політики підписав відповідний наказ 6 липня. За його словами, нові елементи Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини представляють всю Україну. Серед них є: Традицію приготування яворівського пирога;

Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі;

Традиційне харківське коцарство;

Новорічну традицію буковинського маланкування;

Особливості виконання клезмерської музики Подільського (Кодимського) району Одеської області;

Різдвяний обряд "Мошу" (обряд чоловічої коляди);

Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки;

Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини;

Знання, навички та звичаї, пов’язані з приготуванням традиційної страви "Міліна";

Метод будівництва "суха кладка";

Бузинник - десертну страву з бузини, традиції її приготування та споживання;

Традицію приготування обрядової страви "крупки" с. Мостове Андрушівської громади Житомирської області;

Знання і практики приготування сахновщинського короваю;

Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки;

Звичай і технологію приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області;

Традицію лозоплетіння в с. Іза Хустського району;

Міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях";

Гуцульську бриндзу;

Культуру приготування та споживання плацинди у селах долини річки Фрумушика;

Українську писанку: традицію і мистецтво;

▪️Бортництво Київської області.

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