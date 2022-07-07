Нематеріальною культурною спадщиною України визнали ще 21 елемент
Міністр культури та інформаційної політики підписав відповідний наказ 6 липня.
За його словами, нові елементи Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини представляють всю Україну.
Серед них є:
-
Традицію приготування яворівського пирога;
-
Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі;
-
Традиційне харківське коцарство;
-
Новорічну традицію буковинського маланкування;
-
Особливості виконання клезмерської музики Подільського (Кодимського) району Одеської області;
-
Різдвяний обряд "Мошу" (обряд чоловічої коляди);
-
Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки;
-
Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини;
-
Знання, навички та звичаї, пов’язані з приготуванням традиційної страви "Міліна";
-
Метод будівництва "суха кладка";
-
Бузинник - десертну страву з бузини, традиції її приготування та споживання;
-
Традицію приготування обрядової страви "крупки" с. Мостове Андрушівської громади Житомирської області;
-
Знання і практики приготування сахновщинського короваю;
-
Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки;
-
Звичай і технологію приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області;
-
Традицію лозоплетіння в с. Іза Хустського району;
-
Міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях";
-
Гуцульську бриндзу;
-
Культуру приготування та споживання плацинди у селах долини річки Фрумушика;
-
Українську писанку: традицію і мистецтво;
-
▪️Бортництво Київської області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Море за сіткою: Замінований сезон на одеських пляжах
- ФОТО Литовська компанія надіслала замовнику Z-футболки "сюрприз" з кораблем
- ФОТО У Норвегії заборонили розводити британських бульдогів та один із видів спаніелів. Чому саме їх?
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"