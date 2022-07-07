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Нематеріальною культурною спадщиною України визнали ще 21 елемент

"І це дуже важливо, оскільки свідчить про незламність української культури та її життєздатність, попри всі намагання російського агресора знищити нашу ідентичність", – наголосив глава Мінкульту.
Нематеріальною культурною спадщиною України визнали ще 21 елемент Фото: з вільних джерел

Міністр культури та інформаційної політики підписав відповідний наказ 6 липня.

За його словами, нові елементи Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини представляють всю Україну.

Серед них є:

  • Традицію приготування яворівського пирога;

  •  Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі;

  •  Традиційне харківське коцарство;

  •  Новорічну традицію буковинського маланкування;

  •  Особливості виконання клезмерської музики Подільського (Кодимського) району Одеської області;

  •  Різдвяний обряд "Мошу" (обряд чоловічої коляди);

  •  Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки;

  • Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини;

  •  Знання, навички та звичаї, пов’язані з приготуванням традиційної страви "Міліна";

  •  Метод будівництва "суха кладка";

  •  Бузинник - десертну страву з бузини, традиції її приготування та споживання;

  •  Традицію приготування обрядової страви "крупки" с. Мостове Андрушівської громади Житомирської області;

  •  Знання і практики приготування сахновщинського короваю;

  •  Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки;

  • Звичай і технологію приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області;

  • Традицію лозоплетіння в с. Іза Хустського району;

  • Міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях";

  •  Гуцульську бриндзу;

  •  Культуру приготування та споживання плацинди у селах долини річки Фрумушика;

  •  Українську писанку: традицію і мистецтво;

  • ▪️Бортництво Київської області.

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07 07 2022 15:02
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