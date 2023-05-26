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Neuralink Маска отримала дозвіл на проведення досліджень на людях

26 травня 2023, 13:15
Neuralink Маска отримала дозвіл на проведення досліджень на людях
Фото: InVenture
Компанія Neuralink, яка виготовляє мозкові чіпи отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами та ліками США на проведення перших тестів на людях.

Компанія належить бізнесмену Ілону Маску. 

Про це повідомляє BBC.

Компанія планує відновлювати зір і мобільність людей через підключення мозку до комп’ютерів.

У Neuralink сподіваються використовувати свої мікрочіпи для лікування таких захворювань, як параліч і сліпота, а також допомогти деяким людям з обмеженими можливостями використовувати комп’ютери і мобільні технології.

Neuralink

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