Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Компанія Ілона Маска шукає людей з паралічем для випробування свого мозкового чипу

20 вересня 2023, 14:52
Компанія Ілона Маска шукає людей з паралічем для випробування свого мозкового чипу
Компанія анонсувала, що випробування триватиме шість років.

Компанія Ілона Маска Neuralink шукає людей з паралічем усіх чотирьох кінцівок для тестування свого інтерфейсу "мозок-компʼютер".

Про це пише The Verge.

Компанія анонсувала, що випробування триватиме шість років. Для нього шукають людей з тетраплегією, отриманою в результаті вертикальної травми спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу (БАС). Учасники мають бути старше 22 років і мати "послідовного та надійного опікуна".

Дослідження під назвою PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) має три напрямки. По-перше, тестуватимуть сам імплантат N1 — мозково-компʼютерний пристрій Neuralink. Разом із ним досліджуватимуть робота-хірурга R1, який імплантуватиме чип. Також працюватимуть із застосунком N1 User App — це програмне забезпечення, яке підʼєднується до N1 і перетворює сигнали мозку на компьютерні. Neuralink планує перевірити безпеку та ефективність усіх трьох складових системи.

Neuralink не уточнює, скільки їй потрібно добровольців, а також не оголошує дати початку експерименту. Однак компанія каже, що планує лише компенсувати "витрати, повʼязані з навчанням", наприклад, проїзд до місця дослідження та назад.

Neuralink розробляє мозкові імплантати з 2016 року і сподівається, що зрештою вони стануть рішенням у разі невиліковних станів, таких як параліч та сліпота.

У травні Neuralink отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) на проведення тестів на людях.

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, улітку 2019 року. Мета розробки — імплантація "ниток" паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами "силою думки". Ілон Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям "спілкуватися телепатично" і завантажувати іноземні мови.

МАСКNeuralink

Останні матеріали

Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Закулісна
Політика
Закулісна "бондіана". Поки Британія ловить шпигунів, ті вже "захопили" Австрію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 13:45
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 09:21
Пропагандони росіянам:
Політика
Пропагандони росіянам: "Треба бути схожими на північних корейців" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 16:45
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 14:30
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Політика
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 09:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється