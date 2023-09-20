Компанія Ілона Маска шукає людей з паралічем для випробування свого мозкового чипу

Компанія анонсувала, що випробування триватиме шість років.

Компанія Ілона Маска Neuralink шукає людей з паралічем усіх чотирьох кінцівок для тестування свого інтерфейсу "мозок-компʼютер".

Про це пише The Verge.

Компанія анонсувала, що випробування триватиме шість років. Для нього шукають людей з тетраплегією, отриманою в результаті вертикальної травми спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу (БАС). Учасники мають бути старше 22 років і мати "послідовного та надійного опікуна".

Дослідження під назвою PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) має три напрямки. По-перше, тестуватимуть сам імплантат N1 — мозково-компʼютерний пристрій Neuralink. Разом із ним досліджуватимуть робота-хірурга R1, який імплантуватиме чип. Також працюватимуть із застосунком N1 User App — це програмне забезпечення, яке підʼєднується до N1 і перетворює сигнали мозку на компьютерні. Neuralink планує перевірити безпеку та ефективність усіх трьох складових системи.

Neuralink не уточнює, скільки їй потрібно добровольців, а також не оголошує дати початку експерименту. Однак компанія каже, що планує лише компенсувати "витрати, повʼязані з навчанням", наприклад, проїзд до місця дослідження та назад.

Neuralink розробляє мозкові імплантати з 2016 року і сподівається, що зрештою вони стануть рішенням у разі невиліковних станів, таких як параліч та сліпота.

У травні Neuralink отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) на проведення тестів на людях.

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, улітку 2019 року. Мета розробки — імплантація "ниток" паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами "силою думки". Ілон Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям "спілкуватися телепатично" і завантажувати іноземні мови.