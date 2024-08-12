Невдала дипломатія США на Близькому Сході загострює ризик повномасштабної війни – The Telegraph

Важко визначити, чи має США узгоджену стратегію щодо Ірану.

Як показують події останніх місяців, просто оголошення в Білому домі про те, що вони хочуть угоди про припинення вогню в Газі, або ядерної угоди з Іраном, або "деескалації" на Близькому Сході, або саудівсько-ізраїльської угоди для протидії іранській загрозі, не перетворює це в реальність.

Насправді все відбувається явно протилежним чином. Здається, адміністрація президента США забула, що коли публічно критикувати союзника, то вороги будуть уважно це слухати й коригувати свою тактику. Як наслідок, Близький Схід та й увесь світ, зараз опинився ближче до тотальної війни, ніж це було протягом десятиліть.

Про це пише The Telegraph.

"В Україні адміністрація американського президента публічно заявила, що американські боєприпаси не будуть використовуватися на російській території. Ця заява була сприйнята Кремлем як сигнал до дій, що фактично призвело до зворотного ефекту від бажаного зниження напруженості у війні", — пише редактор.

Але це особливо стосується Ірану, однієї з найбільш підступних загроз для Близького Сходу і світу. Після вбивства Ізраїлем лідера Хамасу Ісмаїла Ганії в Тегерані два тижні тому, регіон перебуває у стані великої напруги в очікуванні іранської відплати, яка може перевести Близький Схід у стан повномасштабної війни. На відміну від Вашингтона, Тегеран використовує період очікування для психологічної атаки на свого супротивника.

Важко з'ясувати, чи є у США взагалі послідовна стратегія щодо Ірану. У 2018 році Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном. Хоча це не зупинило прогрес Ірану на шляху до створення ядерної зброї, але перекрило доступ до ресурсів для його бойовиків по всьому регіону і створило відчутну загрозу для процесу прийняття рішень в Тегерані.

Редактор зазначає, що Байден застосовував тактику "умиротворення" щодо Ірану ще до того, як він став президентом. Навіть після атак Хамасу Білий дім скасував санкції, що надало режиму доступ до 10 мільярдів доларів, отриманих від продажу електроенергії Іраку.

Нагадаємо, президент Байден заявив, що вважає, що угода про припинення вогню у війні між Ізраїлем і Хамас "все ще можлива" до закінчення його терміну перебування в Овальному кабінеті.