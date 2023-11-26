Які можливі варіанти і в чому вони можуть полягати.

Поширеною є теза про те, що США надають Україні достатньо військової допомоги, щоб вижити, але недостатньо, щоб перемогти. Це можна пояснити побоюваннями Вашингтона того, що стратегічна поразка кремля в Україні може призвести до хаосу в межах російських кордонів, можливо, до відставки президента владіміра путіна і жорстокої регіональної боротьби за заповнення вакууму влади з ризиками, пов'язаними зі зброєю масового знищення. На тлі зростаючої китайської загрози євразійська анархія створить для Білого дому багато нових проблем.

Про це пише журнал Newsweek.

Різноманітні підходи та можливі сценарії в ситуації, де надання військової допомоги Україні від США визнається достатнім для виживання, але недостатнім для повноцінної перемоги, викликали серйозне обговорення та роздуми.

Однією з поширених точок зору є переконання, що американське стратегічне недовір'я полягає в страху перед можливою хаосом в межах росії в разі поразки кремля в Україні. Це може призвести до відставки президента путіна та ескалації регіональної боротьби, включаючи ризики зброї масового знищення. Аналітики вважають, що ця обережність стає причиною повільного та неоднозначного надання допомоги.

З іншого боку, в Україні відчувається розчарування стосовно обіцянок та темпу поставок озброєнь. Деякі експерти висловлюють думку, що варто розглядати альтернативні стратегії та можливості для зупинення конфлікту та досягнення мирного рішення.

Спільно з тим, існують внутрішні критики атак України та відзначення труднощів у їхньому координаційному плані. Американські планувальники, зокрема, висловлювали зауваження стосовно розпорошеності сил Києва на фронті та недостатньої концентрації вогневої потужності для прориву оборони.

Нещодавні висловлення відомих українських лобістів та експертів свідчать про загальний настрій розчарування та заклик до обговорення нових стратегій для досягнення успішного врегулювання конфлікту та виходу із тупика.

На фоні цих подій виникає питання про необхідність більш ефективної та координованої взаємодії між Заходом та Україною, яка б забезпечила не лише виживання, але й реальну можливість досягнення стратегічних цілей в контексті геополітичної нестабільності.