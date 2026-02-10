Нідерланди передадуть Україні €35 млн на закупівлю сонячних панелей

Кошти спрямують на забезпечення лікарень живленням під час відключень світла.

Фонд підтримки енергетики України отримає €35 млн для встановлення сонячних панелей на дахах лікарень.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

Як відомо, передані кошти до фонду будуть спрямовані на встановлення систем СЕС на дахах будівель через ініціативу "Промінь надії". Мета цього проєкту полягає в тому, щоб забезпечити критичну інфраструктуру живленням, зокрема лікарні під час відключень світла через російські обстріли.

Внесок у підтримку української енергетики прокоментував міністр енергетики Денис Шмигаль: "Ми дякуємо Нідерландам за непохитну підтримку української енергетики".

Додатковий внесок Нідерландів у підтримку української енергетики збільшився до €100 млн. За інформацією Міністерства енергетики України, наразі внески партнерів до Фонду підтримки енергетики України складають понад €1,8 млрд.