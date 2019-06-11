Німеччина може скасувати обмеження на використання "Північного потоку-два"
Відповідну поправку до німецького законодавства зареєстрували депутати від провладної коаліції, передає Bild, зазначає "Громадське".
Нагадаємо, що на початку 2019 року Єврокомісія ухвалила нову енергетичну директиву, якою поширила дію європейського законодавства на трубопроводи, які приєднуються до газотранспортної системи ЄС. Тобто, дію цих директив поширили і на "Північний потік-2", який починається у Росії та закінчується у Німеччині.
Європейські правила, зокрема, передбачають, що компанія-постачальник газу (у російському випадку - Газпром) не може володіти трубопроводом, яким постачають енергоресурс. Таким чином, Газпром не міг би одноосібно постачати газ до Європи "Північним потоком-2", потужність трубопроводу могли б занизити або примусити здійснити анбандлінг Газпрому.
Німецькі депутати пропонують внести зміни до свого законодавства, яке імплементує дію директиви ЄС. Так, якщо відповідно до закону, нові правила поширювалися на всі трубопроводи, введені в експлуатацію після 23 травня 2019 року (тобто, поширяться і на "Північний потік-2" після його запуску), то німецькі депутати запропонували скасувати дату. Таким чином, питання того, чи поширювати нові правила на трубопровід "буде вирішуватися індивідуально".
Зазначимо, що у разі запуску "Північного потоку-2" Росія зможе повністю відмовитися від транзиту свого газу через Україну. Цей транзит щороку приносить Україні близько 3 мільярдів доларів доходів. 31 грудня 2019 року закінчується дія контракту між Україною та Росією про транзит газу. Нового контракту держави ще не уклали, а переговори щодо нього, які відбуваються за участю Єврокомісії, є безуспішними.
Нагадаємо, що у рамках переговорів єврокомісар Марош Шефчович проводить зустрічі з обома делегаціями - України, яку очолює голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, та Росії на чолі з главою "Газпрому" Олексієм Міллером.
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