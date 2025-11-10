В Німеччині вибухи стали предметом політичних суперечок: партія "Альтернатива для Німеччини" закликає скоротити допомогу Україні, апелюючи до обурення високими цінами на енергоносії.

Розслідування вибухів газопроводів "Північний потік", що сталися у вересні 2022 року, загрожує розколоти Захід: німецькі слідчі вважають, що за саботажем нібито стояла Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Упродовж трьох років команда німецьких детективів намагалася встановити причетних до вибухів, які вивели з ладу обидві гілки газопроводів, що постачали російський газ до Німеччини та решти Європи. Тепер слідство дійшло висновку, що операцію могла здійснити елітна українська військова група під керівництвом тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного.

Одним із перших наслідків стало рішення Польщі відмовити у видачі підозрюваного, якого Німеччина хотіла судити. Варшава назвала його героєм, оскільки він нібито завдав удару по економічному джерелу фінансування війни росії. Прем’єр-міністр Дональд Туск у саркастичній формі прокоментував:

"Проблема не в тому, що трубопровід підірвали. Проблема в тому, що його взагалі побудували".

В Німеччині вибухи стали предметом політичних суперечок: партія "Альтернатива для Німеччини" закликає скоротити допомогу Україні, апелюючи до обурення високими цінами на енергоносії.

За даними джерел, знайомих із ходом справи, німецька поліція встановила хід операції, спираючись на оренду човнів, телефони та камери спостереження. Слідчі видали ордери на арешт трьох українських солдатів спецпідрозділу та чотирьох досвідчених глибоководних водолазів. Вирішальним доказом стала фотографія з радарного сканера, на якій ідентифікували обличчя одного з водолазів за допомогою програми розпізнавання облич.

Одного з водолазів нібито вивезли з Польщі до України на автомобілі з дипломатичними номерами, яким керував український військовий аташе. Іншого підозрюваного, командира групи, затримали в Італії. Його ідентифікували як Сергія К., 46-річного ветерана СБУ, який воював на початку російського вторгнення. Під час виводу з суду він підняв три пальці у вигляді українського тризуба, демонструючи солідарність із Батьківщиною. Адвокат заявив, що його клієнт діяв у межах військової операції, тому має імунітет.

Берлін побоюється, що справа може розколоти союзників України. Рішення італійського суду щодо екстрадиції Сергія К. може стати визначальним для того, чи перетвориться справа "Північного потоку" на міжнародну дипломатичну кризу.

Вибухи призвели до масштабного забруднення: викиди CO₂ дорівнювали річним обсягам Данії. Спочатку підозрювали росію, кремль натомість звинувачував США та Великобританію. Після проведення слідства з’явилися підозри щодо українських спецслужб, що додає новий вимір до вже складної геополітичної ситуації в Європі.