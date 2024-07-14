Німеччина розробляє план перекидання військ у разі нападу росії на НАТО – Der Spiegel

800 тисяч військових та 200 тисяч одиниць техніки можуть бути перекинуті на східний фланг НАТО протягом півроку.

Німеччина разом з союзниками по НАТО активно розробляє комплексний план оборони східного флангу Альянсу у відповідь на посилення військової загрози з боку росії.

Про це пише видання Der Spiegel.

План, відомий як "Оперативний план Німеччина", передбачає масштабне перекидання до 800 тисяч військових та понад 200 тисяч одиниць техніки через територію Німеччини у разі нападу росії на одну з країн-членів НАТО.

Згідно з інформацією, отриманою виданням з секретних документів Бундесверу, реалізація цього плану може зайняти від 3 до 6 місяців. Ключовим транспортним коридором для перекидання військ визначено автомагістраль А2, що простягається зі заходу на схід Німеччини.

Однак, військові експерти висловлюють занепокоєння щодо вразливості цього маршруту, особливо мосту Хоенварте на річці Ельба, який може стати ціллю диверсій або ракетних ударів з боку росії. У разі пошкодження цього мосту, перекидання військ може бути значно ускладнене або навіть заблоковане.