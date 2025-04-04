Німеччина вперше закупить дрони-камікадзе – Reuters

Контракти на закупівлю першої партії безпілотників планують підписати найближчими днями.

Німецькі збройні сили вперше отримають на озброєння баражуючі боєприпаси, або дрони-камікадзе.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на двох співрозмовників в Міністерстві оборони.

Агентство зазначає, що закупівля ударних дронів у Німеччині була суперечливою, оскільки деякі політики пов'язують їх із цілеспрямованими позасудовими вбивствами, здійсненими силами США в Афганістані.

Відтак знадобилися роки запеклих дебатів, перш ніж парламент погодився у 2022 році дозволити великим дронам, таким як Heron TP, які літають на значно більших висотах, нести озброєння.

Однак військова модернізація є більш нагальною для Німеччини зараз, на тлі триваючої війни між Росією та Україною і сумнівів щодо майбутнього військового захисту з боку США.