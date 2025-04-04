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Німеччина вперше закупить дрони-камікадзе – Reuters

04 квітня 2025, 17:31
Німеччина вперше закупить дрони-камікадзе – Reuters
Фото: з вільного доступу
Контракти на закупівлю першої партії безпілотників планують підписати найближчими днями.
Німецькі збройні сили вперше отримають на озброєння баражуючі боєприпаси, або дрони-камікадзе. 
 
Про це пише агентство Reuters з посиланням на двох співрозмовників в Міністерстві оборони.
 
Агентство зазначає, що закупівля ударних дронів у Німеччині була суперечливою, оскільки деякі політики пов'язують їх із цілеспрямованими позасудовими вбивствами, здійсненими силами США в Афганістані.
 
Відтак знадобилися роки запеклих дебатів, перш ніж парламент погодився у 2022 році дозволити великим дронам, таким як Heron TP, які літають на значно більших висотах, нести озброєння.
 
Однак військова модернізація є більш нагальною для Німеччини зараз, на тлі триваючої війни між Росією та Україною і сумнівів щодо майбутнього військового захисту з боку США.
 
За словами співрозмовників Reuters, контракти з двома компаніями на першу партію дронів-камікадзе будуть підписані найближчими днями. Армія, повітряні та військово-морські сили Німеччини випробовуватимуть їх упродовж наступних місяців.
 
"Використання безпілотників і захист від них має вирішальне значення для виживання наших військ на сучасному полі бою, це те, чому ми навчилися в Україні. Кожен солдат повинен вміти керувати безпілотниками, так само, як сьогодні всі вміють користуватися біноклем", – сказав один з анонімних співрозмовників.
 
Агентство стверджує, що до кінця року Німеччина намагатиметься підписати довгострокові контракти на більшу кількість безпілотників, що скоротить період впровадження нової зброї, який зазвичай триває роками.
 
Оскільки технологія безпілотників швидко розвивається, в угодах буде зазначено, що компанії спочатку поставлять обмежену кількість апаратів для тренувальних цілей, а згодом їх можуть попросити поставити більшу кількість новітніх моделей в найкоротші терміни, якщо це буде потрібно.
 
"Немає сенсу купувати тисячі безпілотників лише для того, щоб зрозуміти, що вони застаріли до того часу, коли вони нам знадобляться", – додав один зі співрозмовників.

 

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