Німеччина зробить додатковий внесок до PURL

Внесок складе щонайменше 150 мільйонів євро.

Німеччина планує зробити додатковий внесок до ініціативи PURL, через яку країни НАТО купують американське озброєння для України.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує інформаційне агентство DPA.

Після зустрічі з міністрами оборони інших країн-союзників - Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також з високим представником Європейського Союзу з питань дипломатії Каєю Каллас Пісторіус заявив, що Німеччина виділить 150 мільйонів євро для PURL.

Окрім того, Пісторіус наголосив на важливості надання Україні підтримки. Російський диктатор путін явно та чітко показав, що своїм терором він намагається зробити для України нестерпну зиму та зламати волю до опору в українців.