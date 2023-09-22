Німецька компанія відновлює торгівлю СПГ з росією

Німецька державна Securing Energy for Europe GmbH, яку раніше націоналізували у "Газпрома", планує завантажувати СПГ, вироблений на Ямальському заводі в Сибіру вже в жовтні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Німеччина націоналізувала компанію, відому як SEFE, ще рік тому в розпал енергетичної кризи в Європі.

"Хоча вантаж прямує до Індії, німецька державна компанія, яка має угоди з росією, викликає деяку тривогу. Критики кажуть, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським СПГ через війну росії проти України", - пише видання.

Міністерство економіки Німеччини на прохання Bloomberg про коментар заявивило, що ще вивчає це питання.

"Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому. Економічні проблеми з росією, очевидно, не так легко вирішити, як хочуть нас повірити політики", - заявив Крістіан Лейє, член парламенту від опозиційної групи "Ліва партія".

Ця поставка підкреслює складність і глобальний характер торгівлі СПГ, на яку ЄС все більше покладається після того, як росія серйозно обмежила постачання трубопровідного газу в регіон минулого року, пише агенство.

Деякі країни ЄС, але не Німеччина, фактично збільшили імпорт СПГ з росії, оскільки регіон оновлює свою енергетичну інфраструктуру.

Німеччина виступає проти, хоча і не забороняє, закупівлі СПГ з росії.

Ще в січні Берлін поінформував компанії, що вживатиме відповідних заходів для виключення закупівель російського СПГ, якщо це можливо.

Згідно з даними порту, судно SEFE по річці Амур забере російський вантаж шляхом перевалки в Бельгії 1 жовтня і доставить його в Індію пізніше цього місяця.

"Німецькі порти не беруть участі в цьому процесі, а також європейські чи німецькі газові мережі. Тому ці обсяги поставок не досягають німецького ринку, промисловості чи споживачів у Німеччині", - прокоментував представник SEFE.

Компанія має довгостроковий контракт на купівлю обсягів Ямал СПГ, який успадкував від минулого "Газпрому". Він також має окремі довгострокові зобов’язання щодо постачання індійської компанії GAIL Ltd.

SEFE, колись відома як Gazprom Germania, зіткнулася з фінансовими проблемами через зв’язки з російським газовим гігантом у перші місяці війни минулого року, що спонукало уряд у Берліні втрутитися, щоб зупинити крах фірми. Його бізнес в основному ведеться трейдерами з Лондона та Сінгапуру.

Після поглинання фірми Німеччиною Москва наклала на компанію власні санкції і відрізала доступ до російського СПГ, але вже в червні цього року рф помякшила заборону.