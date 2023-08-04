Німецька партія подавала судовий позов проти постачання зброї в Україну за вказівкою кремля – ЗМІ

Як пише видання, офіційно АдН не визнає зв'язку з кремлем, але, як свідчить зламане листування, депутати цієї фракції не просто координували з москвою свої дії, але й отримували прямі інструкції.

Члени партії АдН отримували з москви тексти своїх виступів, лобіювали кремлівські ініціативи та подавали до суду на уряд ФРН.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider та Spiegel.

Журналісти проаналізували зламане листування пропагандиста Володимира Сергієнка, що живе в Німеччині та був "куратором" німецьких ультраправих.

Гроші Сергієнко привозив до Німеччини частково готівкою, а частково через підконтрольну йому компанію.

Як пише видання, офіційно АдН не визнає зв'язку з кремлем, але, як свідчить зламане листування, депутати цієї фракції не просто координували з москвою свої дії, але й отримували прямі інструкції.

Повідомляється, що одним з таких завдань була спроба зупинити військову допомогу Україні. кремль очікував, що АдН зможе опротестувати ці постачання через судовий позов.

За даними журналістів, операція з судовим позовом була розрахована на чотири місяці, на її фінансування Сергієнко просив 25 000 євро на місяць, та ще 10 000 євро на місяць "на кураторські та представницькі витрати".

В результаті 5 липня парламентська фракція АдН подала позов до органів до Федерального конституційного суду, розгляд йде у Карлсруе у справі №2 BvE 5/23. Формальний привід для позову - постачання озброєнь не погоджено з Бундестагом, хоча німецькі закони не вимагають цього.

Зазначається, що інформація, ймовірно, стане додатковим аргументом для німецьких спецслужб, які вже розглядають Сергієнка як фігуранта справи про шпигунство.

Разом з тим, грошові перекази від осіб, афілійованих російською державою, АдН (наявність яких давно підозрювали, але не могли довести) підводять під кримінальну справу одразу кількох депутатів Бундестагу.

Як відомо, у листопаді минулого року прихильники АдН вийшли на мітинг у Німеччині з вимогою скасувати санкції проти рф. Лідер партії Тіно Хрупалла заявляв, що ціна на газ у Німеччині повернеться до норми, "якщо ми купуватимемо дешевий газ із росії".