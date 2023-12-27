Німецький експорт озброєнь досягає нового високого рівня – ЗМІ

Коаліційний уряд планував обмежити німецький експорт зброї. Тепер він встановив новий рекорд. В основному це пов'язано з поставками зброї в Україну.

Уряд Німеччини у 2023 році експортував зброї на суму щонайменше €11,71 мільярда, що є новим рекордом.

Про це йдеться у відповіді міністерства економіки на запит депутатки Бундестагу від Союзу Сари Вагенкнехт Севім Дагделен, повідомляє Tagesschau.

За даними уряду, порівняно з попереднім роком зростання експорту озброєнь склало 40 відсотків, де понад третина затвердженого експорту в €4,15 мільярда йде в Україну.

Ці цифри стосуються періоду з 1 січня по 12 грудня 2023 року, протягом якого Берлін схвалив експорт військових озброєнь на суму €6,15 мільярда та іншого військового обладнання на суму €5,57 мільярда.

Майже 90 відсотків цього експорту припадає на країни ЄС, НАТО, Україну та країни-союзники НАТО – наприклад, Японію, Австралію і Південну Корею.

Найбільшими імпортерами німецької зброї після України стали: Норвегія (1,2 млрд євро), Угорщина (1,03 млрд євро), Велика Британія (€654,9 млн), США (€545,4 млн) Польща (€327,9 млн).

Також Німеччина схвалила експорт озброєнь та іншої військової техніки власного виробництва на суму €1,76 мільярда для таких країн, як Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Експорт зброї до Ізраїлю зріс у десять разів.

Ізраїль посідає сьоме місце з поставками на суму €323,2 мільйона – приблизно в десять разів більше, ніж за весь 2022 рік (32 мільйони євро). Згідно з попередньою інформацією міністерства, більшість із понад 200 індивідуальних дозволів для Ізраїлю були видані після терористичної атаки Хамас на Ізраїль 7 жовтня. Особливо це стосується комплектуючих засобів ППО та зв’язку.

Зважаючи на рекордний експорт зброї, лідер Партії зелених Омід Нуріпур закликає якнайшвидше домовитися про закон про контроль. Новий максимум є "поганою новиною, оскільки він також говорить про ситуацію у світі", — сказав Нуріпур.

Експерт із зовнішньої політики СДПН Ральф Стегнер також назвав рекорд "поганою новиною".

"Я вважаю, що нам все одно було б добре порадити не постачати зброю в кризові райони та диктатури", - заявив Стегнер. Він особливо розкритикував експорт зброї до інших третіх країн за межами ЄС і НАТО. Особливо до країн, "які не зовсім належать до сформованих демократій". Як приклад він навів Саудівську Аравію.