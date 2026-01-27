Німецький генерал: росія може атакувати НАТО у найближчі два–три роки

За словами Функе, найвразливішим елементом оборони Німеччини у разі нападу буде логістика.

Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що росія може атакувати країни НАТО протягом найближчих двох-трьох років, а Німеччина опиниться в епіцентрі подій.

Про це він розповів у інтерв’ю газеті Times.

Функе зазначив, що за найгіршим сценарієм логістика стане однією з головних проблем: десятки тисяч солдатів доведеться переправляти на передову, у той час як ключові автомобільні та залізничні маршрути можуть бути пошкоджені внаслідок кібератак, саботажів і можливих ракетних ударів.

Генерал також попередив про потенційне перевантаження лікарень у разі масових поранень, порівнявши ситуацію з "найпохмурішими днями" пандемії коронавірусу. Бундесвер має п’ять власних лікарень на 1800 ліжок, проте цього може виявитися недостатньо. Для кризової ситуації Командування підтримки спільно з федеральним міністерством охорони здоров’я поділили мережу цивільних лікарень на чотири секції для поранених.

За словами Функе, найвразливішим елементом оборони Німеччини у разі нападу буде логістика. Він підкреслив важливість збереження Німеччини як логістичного центру та забезпечення альтернативних маршрутів постачання у разі пошкодження основних.

Командування Функе зараз модернізує систему реквізиції вантажівок, вагонів, продовольства та особового складу, створюючи сучасну версію системи часів Холодної війни. Генерал також уклав «резервні» угоди з Deutsche Bahn, які дозволяють залучати потяги для перевезення військової техніки протягом трьох днів після запиту.

Однією зі складностей залишаються законодавчі обмеження: певні військові заходи можна здійснити лише після оголошення "стану напруженості" або "стану національної оборони", що вимагає підтримки двох третин депутатів парламенту. На думку Функе, жорсткий поділ між миром і війною є застарілою спадщиною XX століття, а сучасна гібридна війна потребує більш гнучких підходів.