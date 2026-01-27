Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німецький генерал: росія може атакувати НАТО у найближчі два–три роки

27 січня 2026, 09:59
Німецький генерал: росія може атакувати НАТО у найближчі два–три роки
InformNapalm
За словами Функе, найвразливішим елементом оборони Німеччини у разі нападу буде логістика.

Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що росія може атакувати країни НАТО протягом найближчих двох-трьох років, а Німеччина опиниться в епіцентрі подій.

Про це він розповів у інтерв’ю газеті Times.

Функе зазначив, що за найгіршим сценарієм логістика стане однією з головних проблем: десятки тисяч солдатів доведеться переправляти на передову, у той час як ключові автомобільні та залізничні маршрути можуть бути пошкоджені внаслідок кібератак, саботажів і можливих ракетних ударів.

Генерал також попередив про потенційне перевантаження лікарень у разі масових поранень, порівнявши ситуацію з "найпохмурішими днями" пандемії коронавірусу. Бундесвер має п’ять власних лікарень на 1800 ліжок, проте цього може виявитися недостатньо. Для кризової ситуації Командування підтримки спільно з федеральним міністерством охорони здоров’я поділили мережу цивільних лікарень на чотири секції для поранених.

За словами Функе, найвразливішим елементом оборони Німеччини у разі нападу буде логістика. Він підкреслив важливість збереження Німеччини як логістичного центру та забезпечення альтернативних маршрутів постачання у разі пошкодження основних.

Командування Функе зараз модернізує систему реквізиції вантажівок, вагонів, продовольства та особового складу, створюючи сучасну версію системи часів Холодної війни. Генерал також уклав «резервні» угоди з Deutsche Bahn, які дозволяють залучати потяги для перевезення військової техніки протягом трьох днів після запиту.

Однією зі складностей залишаються законодавчі обмеження: певні військові заходи можна здійснити лише після оголошення "стану напруженості" або "стану національної оборони", що вимагає підтримки двох третин депутатів парламенту. На думку Функе, жорсткий поділ між миром і війною є застарілою спадщиною XX століття, а сучасна гібридна війна потребує більш гнучких підходів.

НімеччинавійнаНАТОросія загроза

Останні матеріали

Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється