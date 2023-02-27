Дискусії про гарантії безпеки для України тривають майже із самого початку повномасштабного вторгнення.

В Берліні заперечили повідомлення про те мають конкретні плани щодо оборонного пакту з Україною.

Про це пише Tagesschau.

Дебати про гарантії безпеки розпочалися серед союзників за кілька тижнів після початку війни:

"Нового, конкретного статусу не було в останні місяці. На останній зустрічі канцлера Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з українським главою держави Зеленським це питання не відігравало жодної ролі".

За даними видання, під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали Володимиру Зеленському, що йому потрібно почати розглядати можливість мирних переговорів з москвою.

Один з варіантів це укладання договору про зближення з Північноатлантичним Альянсом, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів із росією.

Також йдеться про те, що Україна та НАТО укладуть певну угоду про співпрацю - яка, однак, не означатиме членства в Альянсі, тоді як Київ зобов'язується розпочати мирні переговори з москвою.