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Нобелівський фонд скасував запрошення для послів рф, білорусі та Ірану на вручення премії

03 вересня 2023, 10:21
Нобелівський фонд скасував запрошення для послів рф, білорусі та Ірану на вручення премії
Фото: Associated Press
В українському МЗС уже відреагували на рішення фонду.

росію разом із рілорусією та Іраном все ж не пустять на урочистості з нагоди вручення самої престижної премії у світі - Нобелівської премії. Фонд Нобеля заявив, що не запрошуватиме послів росії, білорусі та Ірану на церемонію вручення премій у Стокгольмі.

Про це йдеться у відповідній заяві Фонду Нобеля.

"Рішення Нобелівського фонду запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії, відповідно до попередньої практики, викликало бурхливу реакцію. Підставою для цього рішення є те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше охоплювати цінності та повідомлення, за які виступає Нобелівська премія – наприклад, через торішнє чітке політичне повідомлення з премією миру правозахисникам із росії та білорусі, а також українцям, які працюють із документуванням російських військових злочинів. Ми визнаємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це повідомлення. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток із звичайної практики – не запрошувати послів росії, білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", — сказано у повідомлені.

Через попередні рішення фундації Нобеля запросити усіх без винятку послів на церемонію, шведські політики почали відмовлятися від участі у банкеті на честь вручення Нобелівської. Про це повідомило видання Aftonbladet.

"Не збираюся сидіти і піднімати тост за російського посла, доки триває огидна та кривава агресивна війна путіна в Україні", — повідомив, наприклад, голова Ліберальної партії Карл Йохан Георг Персон.

"Я не братиму участі в нобелівських урочистостях із представником російського режиму, поки над Україною падають бомби", — зазначив лідер Шведської лівої партії Нуші Дадгостар.
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