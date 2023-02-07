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Новопризначений голова СБУ назвав першочергові завдання спецслужби.

07 лютого 2023, 19:04
Новопризначений голова СБУ назвав першочергові завдання спецслужби.
Фото: з відкритих джерел
Серед першочергових завдань СБУ - очищення своїх лав, боротьба зі зрадниками усіх рівнів і удари на випередження по ворогу.

Про це заявив Василь Малюк під час виступу у Верховній Раді після голосування, яким він був призначений керівником Служби безпеки України, передає пресцентр СБУ.  

Малюк зазначив, що усвідомлює рівень загроз, які постали перед державою під час повномасштабної війни, та власну відповідальність на посаді очільника спецслужби.

"Перше і найголовніше – виконуємо доручення Президента і змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а діємо на випередження. Будуємо нову і сучасну модель державної безпеки – з урахуванням досвіду війни", – наголосив глава СБУ.

Серед першочергових завдань -  очищення Служби, боротьба з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками всіх рівнів.
"Це вимагає від спецслужби комплексного підходу – коли кожен напрям діяльності розвивається однаково якісно і рівномірно", - наголосив Малюк.
Він також поінформував, що зроблено за цими напрямами за останні пів року. Зокрема, йдеться про переформатування контррозвідки та військової контррозвідки, надскладні завдання, які виконують бійці Центру спецоперацій "А", результати роботи слідчих і кіберфахівців.

"Не можу сьогодні розкрити деталі усіх серйозних спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни. За неповний рік шість із них нагороджені званням Герой України. Четверо, на жаль, посмертно… Маємо понад 500 державних нагород. Більшість із них – ордени "За мужність" і Богдана Хмельницького. Ці люди виконують надскладні і надважливі завдання", – наголосив очільник СБУ.

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