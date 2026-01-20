Новий глава Міноборони Федоров назвав ключові цілі України у війні

Федоров поспілкувався з журналістами і розповів про пріоритети на новій посаді.

Новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із журналістами, де без дипломатичних формулювань і з великою кількістю цифр пояснив, як бачить війну, роль Міноборони та шлях до примусу росії до миру.

Примус до миру силою

За словами Федорова, завдання, поставлене президентом Володимиром Зеленським, чітке й прагматичне: створити систему, здатну зупинити ворога в небі та на землі, посилити асиметричні, кібер- й економічні удари та зробити війну для росії непідйомно дорогою.

"Дипломатія — це окремий трек. Але паралельно ми маємо робити свою роботу", — наголосив міністр.

Міноборони — не лише про закупівлі

Перший великий крок — перебудова менеджменту. Федоров хоче зламати уявлення про Міноборони як про відомство, що займається винятково закупівлями.

"Система без чітких завдань починає хворіти. Якщо люди не дають вимірюваного результату — вони не можуть залишатися в системі", — каже він.

Менеджмент, за його словами, має будуватися навколо досягнення конкретних цілей, а не процесів заради процесів.

"Математика війни" і 50 тисяч втрат ворога на місяць

Одна з найрезонансніших заяв — про ціль у 50 тисяч убитих російських військових на місяць. За словами Федорова, минулого місяця підтверджені втрати ворога становили 35 тисяч.

"Усі ці дані верифіковані відео. Якщо вийдемо на 50 тисяч — побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, але проблеми з цим ресурсом уже очевидні", — зазначив міністр.

Дані з фронту замість звітів з кабінетів

Федоров підкреслює: він і його команда добре знають війну не лише з аналітики, а й безпосередньо з поля бою. Вони працюють із системами "Армія дронів" і "єБали", які дають точні дані про ефективність кожного підрозділу, типи озброєння та глибину ураження.

Окрема гордість — власний бойовий підрозділ і реальний досвід застосування технологій у боях.

Перехоплювачі, Brave1 і 40 тисяч рішень проти "шахедів"

Ще у лютому минулого року команда Федорова запустила експеримент з перехоплювачами: компаніям платили по 20 тисяч доларів за кожен збитий «шахед». Гроші "йшли" за результатом.

"Тоді в це ніхто не вірив. А вже цього місяця 40 тисяч перехоплювачів надійдуть у військо", — каже він.

Паралельно відкривали ринки дронів, ракет, РЕБів і боєприпасів, збільшували маржинальність для виробників та запустили Brave1 — найбільшого ангельського інвестора в український defense tech.

Федоров планує глибше інтегрувати міжнародних партнерів у спільні проєкти. Україна, за його словами, може запропонувати унікальну цінність — реальні бойові дані.

"Ми побудуємо дата-полігон, де партнери зможуть тренувати свої AI-моделі на даних із фронту", — пояснив міністр.

Водночас ставка робиться насамперед на власні сили.

Заміна Mavic і контроль кожного дрона

Вже цього місяця стартують тести українського аналога китайських Mavic — з тією ж камерою, але більшою дальністю польоту.

Окремо Федоров анонсував запуск Mission Control — системи, яка дозволить відстежувати повний цикл життя дрона: від закупівлі до конкретного бойового результату. У перспективі така ж система з’явиться й для артилерії.

"Ми почали все рахувати системно. Це спрощує й пришвидшує управлінські рішення", — підкреслив він.

Полювання на операторів і дроново-штурмові підрозділи

Одна з нових тактичних цілей — вибивати російських операторів дронів із поля бою. Для цього створюють спеціалізовані підрозділи, які полюють саме на них.

Також у ЗСУ розвивають дроново-штурмові підрозділи з іншою доктриною застосування БпЛА. За словами Федорова, недавня операція в Куп’янську показала ефективність цього підходу.

"За цими підрозділами — майбутнє. Ви ще почуєте про них", — резюмував міністр.