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ПОЛІТИКА

Новий глава Пентагону відвідає "Рамштайн" у Брюсселі

06 лютого 2025, 20:37
Новий глава Пентагону відвідає
Крім того, джерела Politico кажуть, що на "Рамштайні" не будуть озвучені нові пакети військової допомоги від США.

Новопризначений міністр оборони США Піт Гегсет, як очікується, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України 12 лютого в Брюсселі, яка відбудеться під головуванням Великої Британії.

Гегсет, який наступного тижня вирушає до Європи, планує взяти участь у зустрічі у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомив Politico посадовець США і ще чотири джерела.

Співрозмовники також вважають, що Штати можуть повернутись до головування зустрічей Контактної групи з питань оборони України в майбутньому – як це було за адміністрації Джо Байдена.

Крім того, джерела Politico кажуть, що на "Рамштайні" не будуть озвучені нові пакети військової допомоги від США.

Раніше офіційно стало відомо, що міністр оборони Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, у другій половині дня.

Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України та її підтримку в боротьбі проти повномасштабного вторгення росії.

Остання зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 9 січня 2025 року, до того, як Дональд Трамп офіційно став президентом США. Тоді були побоювання, щодо того, що після інавгурації Трампа формат "Рамштайн" може переформатуватися.

СШАПентагонРамштайнПіт Гегсет

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