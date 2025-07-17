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Новий уряд посилить Україну та забезпечить більше угод зі США – Зеленський

17 липня 2025, 15:07
Новий уряд посилить Україну та забезпечить більше угод зі США – Зеленський
Президент зазначив, що після переобрання оновлений уряд України має провести аудит
Оновлення складу уряду має посилити Україну та відкрити новий етап співпраці зі США.
 
Про це повідомив український президент Володимир Зеленський, який взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради.
 
Президент зазначив, що після переобрання оновлений уряд України має провести аудит:
 
  • усіх домовленостей,
  • угод,
  • меморандумів із партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва,
  • усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на сто відсотків в інтересах України.
 
"Будуть і нові угоди зі Сполученими Штатами, що посилить позиції України й заради яких нам потрібні зміни в дипломатичній роботі з Америкою", - наголосив Зеленський.
 
За його словами, держава має гарантувати українським воїнам упевненість у забезпеченні Сил оборони. Та, як він пояснив, для цього буде збільшено, зокрема, внутрішній економічний потенціал України.
 
"А це неможливо без трьох речей", - наголосив український президент.
 
За словами Зеленського, мова про:
 
  • Перше - це максимальна дерегуляція, ліквідація будь-яких бюрократичних перепон, непотрібних державі інституцій, чиї функції просто дублюються.
  • Друге - це максимальне звільнення суспільних сил України та залучення потенціалу партнерів заради економічного зростання в Україні.
  • Третє - справедливість, тобто багато в чому інші, більш сильні підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і хто краде український потенціал.
 
"Оновлення Кабінету міністрів України та загалом системи української влади забезпечить реалізацію цих завдань. Україна отримає більше власної сили", - підсумував він.

 

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