Новий уряд посилить Україну та забезпечить більше угод зі США – Зеленський

Президент зазначив, що після переобрання оновлений уряд України має провести аудит

Оновлення складу уряду має посилити Україну та відкрити новий етап співпраці зі США.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський, який взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради.

Президент зазначив, що після переобрання оновлений уряд України має провести аудит:

усіх домовленостей,

угод,

меморандумів із партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва,

усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на сто відсотків в інтересах України.

"Будуть і нові угоди зі Сполученими Штатами, що посилить позиції України й заради яких нам потрібні зміни в дипломатичній роботі з Америкою", - наголосив Зеленський.