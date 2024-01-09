Очільник Пентагону залишається у лікарні, але одужує та виконує свої обов’язки

Наразі міністр залишається госпіталізованим.

На фоні скандалу в США, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони Ллойда Остіна речник Пентагону генерал Патрік Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Про це він сказав під час пресбрифінгу, пише Укрінформ.

"22 грудня, міністр оборони Ллойд Остін пройшов планову медичну процедуру в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Під час процедури та під час перебування в лікарні він передав оперативні повноваження заступнику міністра оборони", - зауважив представник Пентагону.

Наступного дня після процедури Остін повернувся додому та продовжував працювати звідти протягом різдвяних свят.

"Ввечері 1 січня він почав відчувати сильний біль і був доставлений каретою швидкої до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, де його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Він був при свідомості, але відчував неабиякий біль. Того вечора він пройшов обстеження та огляд лікарів", - зауважив Райдер.

Тому 2 січня на підставі медичних рекомендацій окремі повноваження міністра оборони були передані заступниці міністра оборони Кетлін Гікс.

"Персонал міністра оборони й заступника, а також Об’єднаний комітет начальників штабів були повідомлені про те, що передача відбулася за допомогою регулярних процедур електронного сповіщення", - зауважив Райдер. Керівник апарату міністра оборони оповістив Білий дім про госпіталізацію Ллойда Остіна 4 січня.

"Керівник апарату міністра оборони був хворий на грип, що спричинило затримку цих повідомлень. Зараз ми розглядаємо, як ми можемо вдосконалити ці процедури сповіщень, включно зі сповіщенням Білого дому та Конгресу", - зазначив речник Пентагону.

За його словами, в другій половині дня 4 січня заступник міністра та керівник апарату міністра оборони негайно взялися за підготовку публічної заяви та звернення до Конгресу. Однак того ж дня їх було поінформовано, що міністр готується відновити повний зв’язок і відповідні оперативні обов’язки в п’ятницю, 5 січня.

"Наразі міністр залишається госпіталізованим у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, він одужує та перебуває в гарному стані",- зауважив Райдер.

Речник уточнив, що Ллойд Остін перебуває не у відділенні інтенсивної терапії, а в іншій частині шпиталю: "Він продовжує відчувати дискомфорт, але прогноз сприятливий".

Наразі міністр оборони має повний доступ до оперативної інформації та може віддавати необхідні накази засобами захищеного зв’язку..

"Міністр Остін взяв на себе відповідальність за проблеми, пов’язані з прозорістю. Міністерство вживатиме заходів для вдосконалення наших процедур сповіщення", - резюмував генерал.

Водночас речник Пентагону не уточнив, що саме стало причиною для інтенсивної терапії міністра оборони і який діагноз він має зараз.