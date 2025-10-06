Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Один із найбільших НПЗ росії зупинив ключову установку після атаки дронів

06 жовтня 2025, 20:31
Один із найбільших НПЗ росії зупинив ключову установку після атаки дронів
Фото: dumskaya.net
Відновлення роботи може тривати до місяця.

В понеділок, 6 жовтрня, на Кірішському нафтопереробному заводі Ленінградської області після атаки безпілотників зупинено найпотужнішу установку дистиляції CDU-6. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в російській нафтопереробній галузі.

Відновлення роботи може тривати до місяця.

Зупинена установка CDU-6 має потужність 8 млн тонн нафти на рік (приблизно 160 тис. барелів на добу), що становить близько 40% від загальної переробної здатності підприємства. За словами джерел, пожежа після атаки дронів завдала суттєвих пошкоджень, і ремонт може тривати щонайменше чотири тижні.

Попри це, Кірішський НПЗ продовжить роботу на 70% потужності, використовуючи інші установки, які працюватимуть із перевантаженням. Це може частково компенсувати втрати, однак у галузі очікують певного зниження виробництва пального на тлі триваючої паливної кризи в Росії.

Завод належить компанії «Сургутнефтегаз», і раніше вже зазнав удару безпілотників — у вересні пошкоджень зазнав ще один ключовий агрегат, який наразі намагаються відновити.

У 2024 році Кірішський НПЗ, згідно з галузевими даними, переробив 17,5 млн тонн нафти — це 6,6% від загального обсягу в Росії. Підприємство також виробило:

  • 2 млн тонн бензину,

  • 7,1 млн тонн дизпального,

  • 6,1 млн тонн мазуту,

  • 600 тис. тонн бітуму.

  •  

Росіявтрати рфНПЗ

Останні матеріали

Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється