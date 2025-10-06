Один із найбільших НПЗ росії зупинив ключову установку після атаки дронів

Відновлення роботи може тривати до місяця.

В понеділок, 6 жовтрня, на Кірішському нафтопереробному заводі Ленінградської області після атаки безпілотників зупинено найпотужнішу установку дистиляції CDU-6.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в російській нафтопереробній галузі.

Зупинена установка CDU-6 має потужність 8 млн тонн нафти на рік (приблизно 160 тис. барелів на добу), що становить близько 40% від загальної переробної здатності підприємства. За словами джерел, пожежа після атаки дронів завдала суттєвих пошкоджень, і ремонт може тривати щонайменше чотири тижні.

Попри це, Кірішський НПЗ продовжить роботу на 70% потужності, використовуючи інші установки, які працюватимуть із перевантаженням. Це може частково компенсувати втрати, однак у галузі очікують певного зниження виробництва пального на тлі триваючої паливної кризи в Росії.

Завод належить компанії «Сургутнефтегаз», і раніше вже зазнав удару безпілотників — у вересні пошкоджень зазнав ще один ключовий агрегат, який наразі намагаються відновити.

У 2024 році Кірішський НПЗ, згідно з галузевими даними, переробив 17,5 млн тонн нафти — це 6,6% від загального обсягу в Росії. Підприємство також виробило: