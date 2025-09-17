Один рік війни коштує $120 млрд – Зеленський

Проте з цієї суми 60 мільярдів покриває державний бюджет, а решту потрібно залучити у наступному році.

В середу, 17 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що річний бюджет війни становить 120 мільярдів доларів.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"Ціна одного року війни 120 мільярдів доларів. Із них 60 мільярдів забезпечує український бюджет. Ще 60 мільярдів нам потрібно буде знайти на наступний рік", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський висловив сподівання на завершення війни вже цьогоріч:

"Я сподіваюся, що ми зможемо закінчити цю війну. Але, у будь-якому разі, є два плани: план 'А' - завершення війни, план 'Б' це120 мільярдів доларів. Це дуже серйозний виклик", - наголосив Президент.

Він додав, що в умовах миру чи режиму припинення вогню, а також у межах гарантій безпеки, Україна не потребуватиме таких самих обсягів фінансування впродовж наступного десятиліття.

"Однак важливо розуміти масштаб цієї ситуації", — підкреслив Зеленський.