Один з найбільших НПЗ у Китаї відмовився від закупівель російської нафти

Великий нафтопереробний завод Yanchang Petroleum відмовився від закупок російської нафти у своєму останньому тендері на поставку сирої нафти на період з грудня до середини лютого.

НПЗ Yanchang Petroleum розташований у північній провінції Шеньсі, що не має виходу до моря. Раніше він регулярно купував російську нафту, зазвичай по одній партії на місяць. За даними експертів, як правило, це була суміш ESPO експортного класу далекосхідного сорту або Sokol, повідомив один із трейдерів.

Низка нещодавніх західних санкцій щодо поставок російської нафти призвела до того, що державні нафтові компанії Китаю та деякі індійські нафтопереробні заводи уникають купівлі російської нафти через побоювання щодо вторинних санкцій.