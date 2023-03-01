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Одинадцять країн ЄС створили альянс для розвитку атомної енергетики в Європі

01 березня 2023, 15:45
Одинадцять країн ЄС створили альянс для розвитку атомної енергетики в Європі
Фото: comments.ua
Країни підписали декларацію в Стокгольмі, щоб "спільно підтвердити своє прагнення зміцнювати європейське співробітництво в галузі атомної енергетики".

Одинадцять європейських країн зобов'язалися «тісніше співпрацювати» по всьому ланцюжку постачання атомної енергії та сприяти «спільним промисловим проєктам» у сфері нових генеруючих потужностей, а також нових технологій, таких як малі реактори.

Про це повідомляє видання Euractiv.

Країни підписали декларацію у Стокгольмі.

"Атомна енергетика є одним із багатьох інструментів для досягнення наших кліматичних цілей, виробництва електроенергії для базового навантаження і гарантування безпеки постачання", - йдеться в декларації, яка була підписана на полях зустрічі міністрів енергетики ЄС, організованої Швецією, яка наразі головує в ЄС.

Французький міністр з питань енергетичного переходу Аньєс Паньє-Рюнаше, яка ініціювала зустріч, заявила:

" мета альянсу - структурувати співпрацю по всьому ядерному ланцюжку створення вартості  і забезпечити Європу  всіма інструментами для досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року".

Серед одинадцяти підписантів - Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Фінляндія. Комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон також взяла участь у зустрічі.

Метою співпраці є сприяння дослідженням та інноваціям, а також допомога у встановленні єдиних правил безпеки відповідно до найкращої міжнародної практики, йдеться у спільній декларації.

Важливо, що вона також спрямована на посилення промислового співробітництва у розвитку європейських ядерних потужностей і вивчення спільних промислових проектів для нових реакторів.

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