Офіцери ЦРУ від літа таємно працювали у Венесуелі й відстежували Мадуро – NYT
04 січня 2026, 15:15
На території Венесуели офіцери ЦРУ збирали інформацію про "повсякденне життя" і пересування президента Венесуели.
Центральне розвідувальне управління США мало групу офіцерів на території Венесуели, які таємно працювали там із серпня.
Про це пише New York Times із посиланням на обізнані джерела.
На території Венесуели офіцери ЦРУ збирали інформацію про "повсякденне життя" і пересування президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Одне з джерел NYT, поінформоване про затримання Мадуро, сказало, що це було результатом тісної співпраці між ЦРУ і військовими й вимагало "місяців ретельного планування". Високопосадовець США заявив, що ЦРУ та аналітики спецоперацій визначили місцеперебування Мадуро ще на початку планування операції.
Дізнатись місцеперебування Мадуро ЦРУ також допомогло джерело у венесуельському уряді, яке відстежувало президента аж до самого його затримання американськими спецпідрозділами.
Невідомо, як саме ЦРУ завербувало венесуельське джерело, але експосадовці вважають, що агентству "явно допомогла винагорода" в розмірі 50 мільйонів доларів, яку уряд США запропонував за інформацію, що призвела до затримання Мадуро.