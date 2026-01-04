Офіцери ЦРУ від літа таємно працювали у Венесуелі й відстежували Мадуро – NYT

Центральне розвідувальне управління США мало групу офіцерів на території Венесуели, які таємно працювали там із серпня.

На території Венесуели офіцери ЦРУ збирали інформацію про "повсякденне життя" і пересування президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Одне з джерел NYT, поінформоване про затримання Мадуро, сказало, що це було результатом тісної співпраці між ЦРУ і військовими й вимагало "місяців ретельного планування". Високопосадовець США заявив, що ЦРУ та аналітики спецоперацій визначили місцеперебування Мадуро ще на початку планування операції.

Дізнатись місцеперебування Мадуро ЦРУ також допомогло джерело у венесуельському уряді, яке відстежувало президента аж до самого його затримання американськими спецпідрозділами.

Невідомо, як саме ЦРУ завербувало венесуельське джерело, але експосадовці вважають, що агентству "явно допомогла винагорода" в розмірі 50 мільйонів доларів, яку уряд США запропонував за інформацію, що призвела до затримання Мадуро.