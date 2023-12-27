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Окупанти прорвалися біля Авдіївки і атакували ЗСУ хлорпікрином біля Роботиного – DeepState

27 грудня 2023, 09:53
Окупанти прорвалися біля Авдіївки і атакували ЗСУ хлорпікрином біля Роботиного – DeepState
Фото: Макс Левін / LB.ua
російські окупанти тиснуть на Сили оборони практично на усіх напрямках, зокрема, на захід від Роботиного склалася критична ситуація, а поблизу Богданівки ЗС рф змогли захопити ділянку вище села.

Ситуація по всій лінії українського фронту залишається напруженою. Окупанти мають успіхи на кількох ділянках, зокрема, на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це свідчать дані аналітиків DeepState.

За інформацією аналітиків на Біломосковському, Сіверському та Бєлгородському напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

На Сватівському напрямку ЗС рф проводять атаки східніше Тернів, щоб покращити своє тактичне положення. Більш активно і масивно ворог атакує у Серебрянському лісництві. На цій ділянці окупанти залучили величезну кількість особового складу.

"Поки вдається стримати натиск орди, позиції в лісах завалені трупами росіян, але варто розуміти, що втрати несуть і Сили Оборони, хоч і в рази менші. ЗС рф застосовують КАБи по лісництву. Відчувається, що вони діють поспіхом", — йдеться в повідомленні DeepState.

На Бахмутському напрямку російські загарбники продовжують наступати біля Богданівки. Їм вдалося дотиснути посадку вище села, але завдяки гарній роботі українських операторів БпЛА, вдалося збавити наступальний потенціал ворога.

"За попередньою інформацією з декількох джерел, окупанти зайняли кладовище біля Богданівки, хоча дехто запевняє що і кладовище і басейн досі під нашим контролем. Ворогу вдалося просунутися східніше Іванівського. Тривають бої за висоти біля Кліщіївки, які к*цапи досі не зайняли і сподіваємося не займуть", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ спробували зайняти відвал біля руїн шахти №21 "Шевелівка", але успіху, на жаль, не мали.

На цій ділянці фронту ЗС РФ ведуть активні наступальні дії в Степовому, Сили оборони завдають по них ударів, і атаки вдається відбити. За словами аналітиків, почастішали випадки, коли на штурм йде лише ворожа техніка, а піхота відмовляється штурмувати.

Північніше Степового ворог атакує позиції Сил Оборони, тривають бої.

На авдіївських дачах противник зумів трохи прорватися на південь, але його було відкинуто на вихідні позиції. Періодично ворог ходить штурмувати посадки південніше Сєверного, точна ситуація невідома.

"ЗС рф продовжують атакувати наші позиції в межах Первомайського, бої тривають. Ворог захопив руїни міста Мар'їнка, Сили Оборони вибудовують нову смугу оборони на околицях та за межами міста", — зазначили аналітики.

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