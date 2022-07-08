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Окупанти рф обстрілюють об'єкти Запорізької АЕС, чим наближають ядерну катастрофу в світі

російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли майданчику ЗАЕС та міста-супутника Енергодара. Вони влучили по майданчику АЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
Окупанти рф обстрілюють об Фото: nikvesti.com
Як повідомила у неділю експлуатуюча компанія діючих АЕС України "Енергоатом" (в її підпорядкуванні 4 АЕС, окрім недіючої Чорнобильської), ввечері 6 серпня російські загарбники пошкодили три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. "Відтак вчасне виявлення та реагування у разі  погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе", - підкреслили в компанії.
Повідомляється, що внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС, він був доправлений до міської лікарні. Причому, перед обстрілами "всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки".
російські військові стріляли також поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору м. Енергодар, стверджують в "Енергоатомі". Підкреслюється, що і цього разу "ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно".
Раніше "Енергоатом" заявив, що окупанти рф обстрілюють ЗАЕС щоб знищити інфраструктуру станції та відімкнути від енергосистеми України.
Як повідомляв раніше iPress, на думку генерального директора Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаеля Маріано Гроссі, війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм, а ситуація на окупованій росіянами ЗАЕС щодня стає дедалі більш загрозливою. Останнім часом ЗАЕС чи не щодня зазнає обстрілів зі сторони рф. Міністерство охророни здоров'я України 6 серпня оприлюднило рекомендації щодо того, як діяти у разі радіаційної аварії.
 
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07 08 2022 15:11
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