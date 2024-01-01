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Омбудсман просить прикордонників пояснити, які документи і чому вони вимагають від чоловіків при перетині кордону

01 січня 2024, 20:05
Омбудсман просить прикордонників пояснити, які документи і чому вони вимагають від чоловіків при перетині кордону
Омбудсмен Лубінець
Лубінець додав, що за повідомленням Держприкордонслужби, це пов’язано із великою кількістю випадків підробки документів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини ДмитроЛубінець  направив термінового листа до Державної прикордонної служби з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги.

Про це йдеться у дописі Лубінця у соцмережах.

"31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги. Деякі люди стоять понад добу. Причина: посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон. Окрім цього, як пишуть медіа, прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою "Шлях". А також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації", - розповів омбудсман.

Лубінець додав, що за повідомленням Держприкордонслужби, це пов’язано із великою кількістю випадків підробки документів.

Водночас омбудсман наголосив, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство", а "державні органи та їх посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень та відповідно до Конституції й законів України".

"Нагадаю й те, що Конституція України закріплює: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом", - додав Уповноважений ВР із прав людини.

кордонмобілізованівійна в Україніросія окупанти

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