Захід підтримав Курську операцію.

Захід дав мовчазну згоду на Курську операцію в росії, в результаті якої Україна отримала контроль над близько 1000 квадратних кілометрів російської території. Операція змусила москву відвести тисячі військових з фронту в Україні, де — після одних з найкривавіших боїв, які Європа бачила за останні 80 років — вона пожертвувала десятками тисяч людей, щоб утримати таку ж територію, яку Україна захопила у росії трохи більше ніж за тиждень.

кремль сподівався, що продовження тиску призведе до вирішального прориву. Тепер, коли війська й оборонне озброєння виведені, це буде важко, якщо не неможливо.

Про це пише The Telegraph.

Щоб запобігти майбутнім вторгненням, путін буде змушений перекинути людей і техніку на інші ділянки російського кордону з Україною в якості заходу безпеки, що знову ж таки призведе до виснаження ресурсів, які він має на фронті.

З політичного погляду, як в росії, так і за її межами, операція в Курській області також має довгострокові наслідки. На Заході припинилися розмови про припинення вогню і переговори, на зміну яким прийшли розмови про нові дозволи на постачання зброї.

Однак, що більш важливо, ця операція змінила дискусію всередині москви. кремль більше не може наполягати на заморожуванні лінії фронту як на ціні для вступу в переговори, оскільки це означало б, що Україна утримуватиме позиції в межах російських кордонів.