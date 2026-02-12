Орбан обурився через пропозицію повернути Єврокомісії €10 млрд

Ситуація розгортається на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині, де Орбан, за даними опитувань, відстає від конкурентів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що було б «абсурдно», якби суд зобов’язав його країну повернути 10 мільярдів євро, раніше розморожених Європейською комісією.

Про це повідомляє Politico.

Орбан зробив цю заяву, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі лідерів ЄС у Бельгії. Його попросили прокоментувати можливість того, що Єврокомісія буде змушена повернути кошти, відповідно до рекомендації генеральної адвокатки Суду ЄС Тамари Чапети.

Суд ЄС розглядає позов Європейського парламенту, який вважає, що Комісія порушила власні правила, коли у грудні 2023 року розморозила фінансування для Угорщини. Кошти були заблоковані через занепокоєння щодо дотримання принципів верховенства права в країні.

Євродепутати стверджують, що рішення про розблокування фінансування могло мати політичний характер, адже воно було ухвалене напередодні саміту ЄС, на якому союзникам була потрібна підтримка Орбана у питанні допомоги Україні.

Юридичний висновок Тамари Чапети рекомендує скасувати рішення Комісії про розморожування коштів. Хоча генеральні адвокати не ухвалюють рішень, їхня позиція часто слугує орієнтиром для суддів. Остаточне рішення очікується за кілька місяців.

Ситуація розгортається на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині, де Орбан, за даними опитувань, відстає від конкурентів. Деякі дипломати ЄС визнають, що юридичний висновок з’явився у "делікатний момент".

Політичний директор прем’єра Балаж Орбан заявив, що справа пов’язана з позицією Будапешта щодо вступу України до ЄС. За його словами, "як тільки держава-член відхиляється від європейського елітарного сценарію, правовий механізм запускається в дію".