Орбан визначив дату зупинки газу до України
26 березня 2026, 17:57
Віктор Орбан
Угорський прем'єр Віктор Орбан наказав припинити транзит природного газу до України, починаючи з липня 2026 року.
Про це повідомляє DPA.
Указ Орбана забороняє угорському оператору FGSZ надавати з липня потужності для газового транзиту в Україну. Компанія вже реалізувала потужності на другий квартал, до червня.
Газова торгівля перебуває у руках приватних компаній, зокрема тих, які продають енергоносії, і тих, які забезпечують транспортування трубопроводами. В Угорщині це оператор трубопроводу FGSZ - дочірня компанія нафтогазової групи MOL.
Трейдери купують транзитні потужності в операторів трубопроводів, які розподіляються на аукціоні.
Видання зазначило, що минулого року Україна отримала близько 44% свого імпорту газу через Угорщину.