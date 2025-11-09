Орбан заявив, що Трамп пообіцяв фінансову підтримку Угорщині у разі економічної кризи

Втім, у заяві Білого дому за підсумками зустрічі не згадується жодних домовленостей про фінансову підтримку.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що отримав від президента США Дональда Трампа особисту обіцянку фінансової підтримки у разі тиску на угорську економіку.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Орбана, домовленість нібито передбачає допомогу Вашингтона у випадку "спекулятивних атак" на національну валюту чи зниження кредитного рейтингу країни.

"Якщо фінансова система Угорщини зазнає зовнішнього нападу, американці дали слово, що вони захистять економічну стабільність Угорщини. Ми разом вирішили це питання зі США", — заявив Орбан.

Втім, у заяві Білого дому за підсумками зустрічі не згадується жодних домовленостей про фінансову підтримку. Американська сторона поки не коментує слова Орбана, тому наявність реальної "угоди" залишається під питанням.

Угорщина сподівається на зовнішню допомогу на тлі того, що Євросоюз заморозив для Будапешта понад 20 млрд доларів через корупційні ризики та проблеми з верховенством права. Орбан позиціонує можливу підтримку США як шанс зменшити залежність країни від Брюсселя.

Його заява пролунала напередодні парламентських виборів, запланованих на квітень 2026 року. На тлі інфляції, економічних труднощів та корупційних скандалів рейтинг Орбана падає, а опозиційна партія «Тіса» у деяких опитуваннях уже випереджає правлячу "Фідес".

Лідер опозиції Петер Мадяр заявив, що у разі перемоги розморозить фінансування ЄС і змінить політику Орбана, зменшивши конфронтацію з Брюсселем.

Попри заяви прем’єра про "загрозу нападу" на економіку, угорський форинт продовжує зміцнюватися й перебуває на найвищому рівні щодо євро з травня 2024 року.

Зустріч Орбана з Трампом відбулася у п’ятницю, 7 листопада, у Білому домі. За даними ЗМІ, серед тем обговорення були питання санкцій та двосторонньої співпраці.