Орбан знову зробив гучну заяву про силу Європи та війну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що страх перед можливим нападом росії на країни ЄС чи НАТО є перебільшеним і навіть "смішним".

Орбан переконаний, що москва не має достатньої сили, аби атакувати Євросоюз чи Північноатлантичний альянс. За його словами, населення ЄС у три рази більше за російське, а військові можливості 27 держав Євросоюзу значно перевершують потенціал рф.

"За всієї поваги я вважаю сміховинним говорити, що росія нападе на ЄС або на НАТО, - просто тому, що вона недостатньо сильна. Ми набагато сильніші… Вже понад три роки росіяни не можуть повністю зайняти Україну. Як ми, в Європі, можемо стверджувати, що ми слабші за росію?" - заявив Орбан.

При цьому глава угорського уряду вважає, що поразка рф у війні проти України підвищить ризик застосування москвою ядерної зброї. Він також звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та "усю Європу" у підтримці війни, заявивши, що "час працює швидше на росіян, ніж на нас".